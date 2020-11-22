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Україна виборола медаль чемпіонату Європи з дзюдо

Україна виборола медаль чемпіонату Європи з дзюдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Дзюдоїстка Елизавета Каланіна (вагова категорія понад 78 кг) принесла Україні бронзову медаль чемпіонату Європи, що проходить у Празі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

В заключний день чемпіонату Європи в чеській Празі скарбничка “жовто-блакитної” збірної поповнилася бронзовою нагородою.

Після поразки у півфіналі, Каланіна зібралася і продемонструвала силу волі у боротьбі за бронзову нагороду. Здобувши оцінку “Ваза-арі”, наша дзюдоїстка перемогла досвідчену німкеню Ясмін Грабовскі, тим самим здобувши для себе вже другу “бронзу” континентальної̈ першості.

Щодо виступу інших українських дзюдоїстів, то можна відзначити Артема Лесюка, який у категорії до 60 кг посів п’яту позицію.

Додамо також, у загальнокомандному заліку збірна України посіла 19 позицію, а перемогу здобула команда Франції, в активі якої 5 золотих нагород. Загалом, за останні роки — це один за найгірших виступів українців на чемпіонатах Європи.

Українські Національні Новини

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