Україна виборола медаль чемпіонату Європи з дзюдо

В заключний день чемпіонату Європи в чеській Празі скарбничка “жовто-блакитної” збірної поповнилася бронзовою нагородою.

Після поразки у півфіналі, Каланіна зібралася і продемонструвала силу волі у боротьбі за бронзову нагороду. Здобувши оцінку “Ваза-арі”, наша дзюдоїстка перемогла досвідчену німкеню Ясмін Грабовскі, тим самим здобувши для себе вже другу “бронзу” континентальної̈ першості.

Щодо виступу інших українських дзюдоїстів, то можна відзначити Артема Лесюка, який у категорії до 60 кг посів п’яту позицію.

Додамо також, у загальнокомандному заліку збірна України посіла 19 позицію, а перемогу здобула команда Франції, в активі якої 5 золотих нагород. Загалом, за останні роки — це один за найгірших виступів українців на чемпіонатах Європи.