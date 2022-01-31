Украина вакцинировала бустером от COVID-19 уже около 340 тыс. человек

КИЕВ. 31 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,6 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - почти 340 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 21 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.