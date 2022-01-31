Україна вакцинувала бустером від COVID-19 вже близько 340 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,6 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - майже 340 тисяч осіб. При цьому загалом зробили понад 30,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 21 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За добу 30 січня в Україні 20 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.