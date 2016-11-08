Украина в январе-октябре экспортировала электроэнергии на 123,3 млн долл. - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина в январе-октябре 2016 года экспортировала электроэнергии на общую сумму 123 млн 288 тыс. долл. Об этом УНН сообщили в Государственной фискальной службе Украины.
Согласно данным ГФС, в течение 10 месяцев наше государство экспортировало електроеергию в 3 страны. В частности, за указанный период в Венгрию было поставлено электроэнергии на сумму 93,7 млн долл., Польшу - на 29,2 млн долл. и Молдову 347 тыс. долл. и другие страны на 7 тыс. долл.
Также Украина в январе-октябре импортировала электроэнергию из России на 3 млн долл. и из Беларуси на 57 тыс. долл.
Напомним, Украина в январе-июле 2016 года экспортировала 2,46 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
По информации Минэнергоугля, в июле экспорт электроэнергии составил 271,3 млн кВт/ч, что на 40,3% меньше, чем в июле 2015 года.
Как отметили в министерстве, в январе-июле электростанциями, входящими в объединенную энергетическую систему Украины (ОЭС), произведено 88,35 млрд кВт/ч, что на 5,1% меньше, чем в прошлом году.