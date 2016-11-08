Україна у січні-жовтні експортувала електроенергії на 123,3 млн дол. – ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна протягом січня-жовтня 2016 року експортувала електроенергії на загальну суму 123 млн 288 тис. дол. Про це повідомили УНН у Державній фіскальній службі України.
Згідно з даними ДФС, протягом 10 місяців наша держава експортувала електроеергію до 3 країн. Зокрема, за вказаний період в Угорщину було поставлено електроенергії на суму 93,7 млн дол., Польщу – на 29,2 млн дол. та Молдову 347 тис. дол. та інші країни на 7 тис. дол.
Також Україна у січні-жовтні імпортувала електроенергію з Росії на 3 млн дол. і з Білорусі на 57 тис. дол.
Нагадаємо, Україна протягом січня-липня 2016 року експортувала 2,46 млрд кВт/год електроенергії, що на 9% більше порівняно з аналогічним періодом 2015 року.
За інформацією Міненерговугілля, у липні експорт електроенергії становив 271,3 млн кВт/год, що на 40,3% менше, ніж у липні 2015 року.
Як зазначили у міністерстві, у січні-липні електростанціями, які входять до об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС), вироблено 88,35 млрд кВт/год, що на 5,1% менше, ніж торік.