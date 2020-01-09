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Украина в прошлом году отправила на экспорт 11% всего реализованного хлеба

Украина в прошлом году отправила на экспорт 11% всего реализованного хлеба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 января. УНН. С января по ноябрь 2019 года Украина реализовала хлеба, хлебобулочных и мучных изделий на сумму более 34 млрд грн, из которых за границу - на сумму почти в 4 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины.

Так, объем реализованного хлеба, хлебобулочных и мучных изделий без НДС и акциза в Украине составил 34 283,1 млн грн. Из него объем продукции, реализованной за пределы страны - на 3 865,9 млн грн, а это 11,3% от суммы всего реализованного продукта за 11 месяцев прошлого года.

Кроме этого, страна также реализовала и экспортировала мучные кондитерские изделия, пирожные и торты.

Всего с января по ноябрь 2019 года, Украина реализовала этой продукции на сумму 18 994,6 млн грн, в то время как экспортировала - на 148,8 млн грн, что не составляло и 1% от суммы всего реализованного продукта.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее сообщал УНН, за месяц хлеб в Украине подорожал на 23%.

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