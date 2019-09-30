За місяць хліб в Україні подорожчав на 23%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. З початку вересня в Україні подорожчала низка продуктів харчування зі списку соціальних. Про це свідчать дані Інфляційного барометру, передає УНН.
Досить суттєво зросла вартість хліба пшеничного - на 22,7%, до 45,9 грн за кг. Хліб житній також подорожчав - на 1,7%, до 29,6 грн за кг.
Морква зросла в ціні на 39,3%, до 7,6 грн за кг. Капуста подорожчала на 84,8%, до 16,9 грн за кг, олія - на 13,1%, до 37,5 грн за кг, масло - на 8,5%, до 216,6 грн за кг.
Не суттєво, але подорожчало борошно - на 0,2%, до 15,2 грн за кг, молоко - на 0,12%, до 25,3 грн за літр, макарони - на 2,1%, до 44,8 грн за кг.
При цьому, з початку вересня в Україні деякі продукти харчування із списку соціальних подешевшали. Наприклад, буряк - на 4,6%, до 6,3 грн за кг, картопля - на 8,3%, до 15,8 грн за кг, сметана - на 3,3%, до 61,6 грн за кг.
Нагадаємо, що українці витрачають на їжу половину своїх доходів.
При цьому, соціальні продукти в країні відчутно дорожчають вже другий рік поспіль.
Також нагадаємо, що уряд України скасував державне регулювання цін. І на думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.
"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу Сергій Тригубенко.