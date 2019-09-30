За месяц хлеб в Украине подорожал на 23%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. С начала сентября в Украине подорожал ряд продуктов питания из списка социальных. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного барометра, передает УНН.
Достаточно существенно выросла стоимость хлеба пшеничного - на 22,7%, до 45,9 грн за кг. Хлеб ржаной также подорожал - на 1,7%, до 29,6 грн за кг.
Морковь выросла в цене на 39,3%, до 7,6 грн за кг. Капуста подорожала на 84,8%, до 16,9 грн за кг, подсолнечное масло - на 13,1%, до 37,5 грн за кг, масло - на 8,5%, до 216,6 грн за кг.
Не существенно, но подорожала мука - на 0,2%, до 15,2 грн за кг, молоко - на 0,12%, до 25,3 грн за литр, макароны - на 2,1%, до 44,8 грн за кг.
При этом, с начала сентября в Украине некоторые продукты питания из списка социальных подешевели. Например, свекла - на 4,6%, до 6,3 грн за кг, картофель - на 8,3%, до 15,8 грн за кг, сметана - на 3,3%, до 61,6 грн за кг.
Напомним, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.
При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.
Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен. И по мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.
"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.