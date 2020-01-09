Україна торік відправила на експорт 11% усього реалізованого хліба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. З січня по листопад 2019 року Україна реалізувала хліба, хлібобулочних і борошняних виробів на суму більш ніж 34 млрд грн, з яких за кордон - на суму майже у 4 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Державної служби статистики України.

Так, обсяг реалізованого хліба, хлібобулочних і борошняних виробів без ПДВ та акцизу в Україні становив 34 283,1 млн грн. З нього обсяг продукції, реалізованої за межі країни – на 3 865,9 млн грн, а це 11,3% від суми усього реалізованого продукту за 11 місяців минулого року.

Окрім цього, країна також реалізувала та експортувала борошняні кондитерські вироби, тістечка та торти.

Усього, з січня по листопад 2019 року, Україна реалізувала цієї продукції на суму 18 994,6 млн грн, у той час як експортувала – на 148,8 млн грн, що не становило і 1% від суми усього реалізованого продукту.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як раніше повідомляв УНН, за місяць хліб в Україні подорожчав на 23%.

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