Україна торік відправила на експорт 11% усього реалізованого хліба

КИЇВ. 9 січня. УНН. З січня по листопад 2019 року Україна реалізувала хліба, хлібобулочних і борошняних виробів на суму більш ніж 34 млрд грн, з яких за кордон - на суму майже у 4 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Державної служби статистики України.