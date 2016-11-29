Украина и РФ продолжают поиск механизма передачи украинских узников из Крыма на материковую Украину - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина и РФ продолжают поиск механизма передачи украинских заключенных, находящихся в крымских тюрьмах, на материковую часть Украины, сообщила журналистам омбудсман Валерия Лутковская, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодняшний день, механизма, который бы позволил перевезти украинских узников с территории Крыма на материковую часть Украини, действительно нет", - сказала В.Лутковская.
По ее словам она обратилась к омбудсмену РФ с предложением разработать внутренний механизм между двумя омбудсменами.
"Мы встретились в Минске в июле с новым омбудсменом РФ и мы договорились, что будем работать в этой сфере", - сказала В.Лутковская.
Она добавила, что сложность ситуации заключается в том, что омбудсмену РФ сложно найти основания для того, чтобы вывезти заключенных из колонии в оккупированном Крыму к Чонгару и передать украинскому омбудсмену.
"В связи с тем, что омбудсмен РФ продолжает искать такой механизм, я надеюсь он будет найден, в связи с этим эта проблема затягивается", - отметила В.Лутковская.
При нем она не смогла определить сроки решения проблемы передачи украинских узников из Крыма на материковую Украину.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщила, что удалось договориться о перемещении из Автономной Республики Крым на территорию, подконтрольную правительству Украины, 18 осужденных.