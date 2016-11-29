Україна та РФ продовжують пошук механізму передачі українських в'язнів з Криму на материкову Україну - омбудсман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна і РФ продовжують пошук механізму передачі українських в'язнів, які знаходяться у кримських тюрмах, на материкову частину України, повідомила журналістам омбудсман Валерія Лутковська, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогоднішній день, механізму, який би дозволив перевезти українських в'язнів з території Криму на материкову частину Украіни, дійсно немає",- сказала В.Лутковська.
За її словами вона звернулась до омбудсмена РФ з пропозицією розробити внутрішній механізм між двома омбудсменами.
"Ми зустрілись у Мінську в липні з новим омбудсменом РФ і ми домовились, що працюватимемо у цій сфері",- сказала В.Лутковська.
Вона додала, що складність ситуації полягає у тому, що омбудсмену РФ складно знайти підстави для того, щоб вивезти в'язнів з колонії в окупованому Криму до Чонгару і передати українському омбудсмену.
"У зв'язку з тим, що омбудсмену РФ продовжує шукати такий механізм, я сподіваюсь він буде знайдений, у зв'язку з цим ця проблема затягується",- зазначила В.Лутковська.
При ньому вона не змогла окреслити сроки вирішення проблеми передачі українських в'язнів з Криму на материкову Україну.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомила, що вдалося домовитися про переміщення з Автономної Республіки Крим на територію, підконтрольну уряду України, 18 засуджених осіб.