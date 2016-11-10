Украина и Беларусь будут развивать новые транспортные коридоры

"Программа по транспортному коридору "Балтийское море - Черное море", которая реализовывалась в 2014-2015 годах, уже положительно сказалась на транзитно-транспортном потенциале двух стран. Поэтому она будет продолжена. Следующим практическим шагом будет формирование комплексной стратегии развития всех видов грузовых перевозок и загрузки существующей транспортной инфраструктуры в направлении Балтийское море - Черное море - Каспийское море", - добавил Г.Зубко.

Кроме того, вице-премьер-министр сообщил, что Украина настроена на увеличение объемов международных перевозок речным транспортом и вообще развитие транспортных коридоров.