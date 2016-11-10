Україна та Білорусь розвиватимуть нові транспортні коридори
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна та Білорусь розвиватимуть нові транспортні коридори. Про такі домовленості повідомив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко за результатами 24-го засідання Міжурядової білорусько-української комісії з питань торговельно-економічного співробітництва у Мінську, передає УНН.
“Програма щодо транспортного коридору „Балтійське море — Чорне море“, яка реалізовувалась у 2014-2015 роках, вже позитивно позначилася на транзитно-транспортному потенціалі обох країн. Тому вона буде продовжена. Наступним практичним кроком буде формування комплексної стратегії розвитку всіх видів вантажних перевезень і завантаження існуючої транспортної інфраструктури у напрямку Балтійське море — Чорне море — Каспійське море”, — додав Г.Зубко.
Крім того, віце-прем’єр-міністр повідомив, що Україна налаштована на збільшення обсягів міжнародних перевезень річковим транспортом й взагалі розвиток транспортних коридорів.