Украина стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики. Это, безусловно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное — “зеленых” инвестиций, говорится в сообщении правительственного портала.

Отмечается, что отчеты IRENA по развитию возобновляемой энергетики Украины будут одним из ключевых факторов для инвесторов при принятии решения реализации проектов в этой сфере.

Кроме этого, Украина будет официальным участником ежегодных заседаний Ассамблеи IRENA, где законодатели и предприниматели более 150 стран мира определяют курс дальнейших действий и решений для уменьшения энергозависимости и развития “чистой” энергетики.

Напомним, по словам и.о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александра Домбровского, Украина выполнила все свои обязательства для полноправного членства в Международном агентстве по возобновляемых источников энергии (IRENA).