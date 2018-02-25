Украина стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украина получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Об этом говорится в официальном документе, обнародованном в МИД Германии, передает УНН.
Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики. Это, безусловно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное — “зеленых” инвестиций, говорится в сообщении правительственного портала.
Отмечается, что отчеты IRENA по развитию возобновляемой энергетики Украины будут одним из ключевых факторов для инвесторов при принятии решения реализации проектов в этой сфере.
Кроме этого, Украина будет официальным участником ежегодных заседаний Ассамблеи IRENA, где законодатели и предприниматели более 150 стран мира определяют курс дальнейших действий и решений для уменьшения энергозависимости и развития “чистой” энергетики.
Напомним, по словам и.о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александра Домбровского, Украина выполнила все свои обязательства для полноправного членства в Международном агентстве по возобновляемых источников энергии (IRENA).