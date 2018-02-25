Україна стала повноправним членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Україна набула статусу повноправного члена Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Про це йдеться в офіційному документі, оприлюдненому у МЗС Німеччини, передає УНН.
Для України приєднання до IRENA означає вихід на міжнародну арену гравців ринку відновлюваної енергетики. Це, безперечно, покращення інвестиційного іміджу держави, широкі можливості залучення найкращих світових практик та технологій, а головне – «зелених» інвестицій, йдеться в повідомленні урядового порталу.
Зазначається, що звіти IRENA щодо розвитку відновлюваної енергетики України будуть одним з ключових факторів для інвесторів при прийнятті рішення реалізації проектів у цій сфері.
Крім цього, Україна буде офіційним учасником щорічних засідань Асамблеї IRENA, де законодавці та підприємці більше 150 країн світу визначають курс подальших дій та рішень заради зменшення енергозалежності та розвитку «чистої» енергетики.
Нагадаємо, за словами в.о. голови Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського, Україна виконала всі свої зобов’язання для повноправного членства у Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA).