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Украина начала совместную с ЕС операцию по контролю границы

Украина начала совместную с ЕС операцию по контролю границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. С 4 апреля по 30 ноября этого года Госпогранслужба будет проводить совместную специальную пограничную операцию "Граница-2017", где среди привлеченных - Frontex, миссия ЕС EUBAM, Interpol, Europol, атташе по правоохранительным вопросам и офицеры связи дипучреждений иностранных государств в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"С 4 апреля по 30 ноября этого года по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы будет проводиться совместная специальная пограничная операция "Граница-2017". Кроме подчиненных органов и подразделений Госпогранслужбы, в операции примут участие территориальные подразделения взаимодействующих структур, радиотехнические части Воздушных Сил ВС Украины, ресурсы пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, среди которых Европейское агентство "Frontex", миссия ЕС EUBAM, Interpol, Europol, атташе по правоохранительным вопросам и офицеры связи дипучреждений иностранных государств в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной целью операции должно стать снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе, в приграничных районах и областях. Будет проводиться она фактически на всей территории государства. Операция будет способствовать стабилизации обстановки не только на государственной границе, но и в центральных регионах страны, так как территориально охватит 15 пограничных областей (кроме зоны АТО) и город Киев, добавили в ведомстве.

Во время проведения операции, как сообщается, предусмотрены внезапные действия резервов председателя Государственной пограничной службы на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, повышение плотности охраны государственной границы за счет привлечения к службе курсантов Хмельницкой Национальной академии ГПСУ и применения совместных межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска.

Кроме того указано, что во время операции будет проводиться воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации, совместные с представителями взаимодействующих структур проверки субъектов авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поездов (в движении), движущихся к границе, мест накопления контрабандных товаров и грузов и тому подобное. Также в этот период будут проводиться совместные мероприятия по охране границы с коллегами сопредельных стран, патрулирование морских и речных участков.

Указано, что в прошлом году во время операции "Граница-2016" пограничники совместно с представителями других взаимодействующих органов задержали более 320 незаконных мигрантов, 1700 нарушителей государственной границы, около 4 тысяч нарушителей пограничного режима. Через государственную границу не пропущено более 1200 потенциальных незаконных мигрантов. Кроме того, обнаружено и изъято более 4000 т спирта, более 2,5 тыс. пачек сигарет, 70 кг наркотических средств, 280 единиц оружия, около 4 тысяч единиц боеприпасов и 315 кг янтаря.

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