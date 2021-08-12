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Украина провожает национальную паралимпийскую сборную в Токио

Украина провожает национальную паралимпийскую сборную в Токио

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киеве в КВЦ “Парковый” прошла торжественная церемония проводов национальной сборной команды Украины на XVI летние Паралимпийские игры в Токио, передает УНН.

Участие в церемонии приняли Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, спортсмены — члены паралимпийской сборной, тренеры и спортивная общественность.

Цитата

“Вы наша гордость и слава нашего спорта, нашей страны, нашей воли и духа. Каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей”, — сказал Зеленский.

По его словам, за эти годы во время летних и зимних игр паралимпийская сборная уже получила почти 400 медалей.

Добавим, что паралимпийские соревнования будут проходить с 24 августа по 5 сентября, всего будет разыграно 539 комплектов наград в 22 различных видах спорта.

Дополнение

В международном аэропорту “Борисполь” под Киевом утром в четверг приземлился самолет из турецкого Стамбула с двумя украинскими серебряными призерами и двумя бронзовыми медалистами Олимпийских Игр — 2020.

Сборная Украины попала в число 20-ти лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним “золотом”, 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. Зато в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

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