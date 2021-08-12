Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Києві у КВЦ “Парковий” пройшла урочиста церемонія проводів національної збірної команди України на XVI літні Паралімпійські ігри в Токіо, передає УНН.
Участь в церемонії взяли Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, спортсмени — члени паралімпійської збірної, тренери та спортивна громадськість.
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“Ви наша гордість та слава нашого спорту, нашої країни, нашої волі та духу. Кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей”, — сказав Зеленський.
За його словами, за ці роки під час літніх та зимових ігор паралімпійська збірна вже здобула майже 400 медалей.
Додамо, що паралімпійські змагання відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.
Доповнення
У міжнародному аеропорту “Бориспіль” під Києвом вранці у четвер приземлився літак з турецького Стамбула із двома українськими срібними призерками та двома бронзовими медалістами Олімпійських Ігор — 2020.
Збірна України потрапила до числа 20-ки найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним “золотом”, 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими зайняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-ю.