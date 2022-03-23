В МИД рф заявили, что Украина провела уже два обмена с российскими пленными

Цитата

"Проведено два обмена пленными между россией и Украиной", - говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД рф марии захаровой.

Детали

Также во время сегодняшнего выступления в МГИМО министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что переговорный процесс делегаций Украины и россии, который сейчас проходит в онлайн-режиме, идет "трудно".

Российский министр высказался и относительно введения миротворцев НАТО в Украину. По его мнению, это почему-то обязательно должно привести к противостоянию сил россии и НАТО.

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", - сказал он.

Напомним

Как писал УНН, президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину. Саммит Аальянса состоится 24 марта в Брюсселе.