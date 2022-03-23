У МЗС рф заявили, що Україна провела вже два обміни з російськими полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У міністерстві закордонних справ рф заявили про проведення двох обмінів військовополоненими між Україною та росією, пише УНН.
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"Проведено два обміни полоненими між росією та Україною", - ідеться у поширеному в середу коментарі офіційного представника МЗС рф марії захарової.
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Також під час сьогоднішнього виступу в МДІМВ міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що переговорний процес делегацій України та росії, який зараз відбувається в онлайн-режимі, триває "важко".
Російський міністр висловився і щодо введення миротворців НАТО в Україну. На його думку, це чомусь обов'язково має призвести до протистояння сил росії та НАТО.
"Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натовських збройних сил, якого всі не те, що хотіли уникнути, а говорили, що ніколи не має відбутися в принципі", - сказав він.
Нагадаємо
Як писав УНН, президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО виступить із пропозицією ввести миротворчу місію в Україну. Саміт Альянсу відбудеться 24 березня у Брюсселі.