Украина просит международных партнеров наложить санкции на морские порты РФ

"Мы обращаемся к европейским и американским партнерам, чтобы они наложили соответствующие санкции не только на компании, юридических и физических лиц РФ, но и на российские морские порты, хотя бы в Черноморском бассейне", - сообщил Омелян.



Как отметил он, эти действия РФ (в Азовском море, - ред.) привели к значительным убыткам для портов Мариуполь и Бердянск. Произошло падение грузопотока по Мариуполю на 10% за это полугодие, по Бердянску - 16%.



"Это те объективные цифры, которые будут компенсированы Москвой после рассмотрения в международных судах. Мы видим, что значительные убытки имеют также судовладельцы, в частности из стран ЕС", - подчеркнул Омелян.



Как сообщал УНН, в США рассказали, кого коснутся новые санкции против России.