Україна просить міжнародних партнерів накласти санкції на морські порти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна звертається до європейських та американських партнерів, щоб вони наклали відповідні санкції не лише на компанії, юридичних та фізичних осіб РФ, але і на російські морські порти, хоча б у Чорноморському басейні через дії РФ у Азовському морі. Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
"Ми звертаємося до європейських та американських партнерів, щоб вони наклали відповідні санкції не лише на компанії, юридичних та фізичних осіб РФ, але і на російські морські порти, хоча б у Чорноморському басейні", - повідомив Омелян.
Як наголосив він, ці дії РФ (у Азовському морі, - ред.) призвели до значних збитків для портів Маріуполь і Бердянськ. Відбулось падіння вантажопотоку по Маріуполю на 10% за це півріччя, по Бердянську - 16%.
"Це ті об'єктивні цифри, які будуть компенсовані Москвою після розгляду у міжнародних судах. Ми бачимо, що значні збитки мають також судновласники, зокрема з країн ЄС", - підкреслив Омелян.
Як повідомляв УНН, у США розповіли, кого торкнуться нові санкції проти Росії.