Україна просить міжнародних партнерів накласти санкції на морські порти РФ

"Ми звертаємося до європейських та американських партнерів, щоб вони наклали відповідні санкції не лише на компанії, юридичних та фізичних осіб РФ, але і на російські морські порти, хоча б у Чорноморському басейні", - повідомив Омелян.



Як наголосив він, ці дії РФ (у Азовському морі, - ред.) призвели до значних збитків для портів Маріуполь і Бердянськ. Відбулось падіння вантажопотоку по Маріуполю на 10% за це півріччя, по Бердянську - 16%.



"Це ті об'єктивні цифри, які будуть компенсовані Москвою після розгляду у міжнародних судах. Ми бачимо, що значні збитки мають також судновласники, зокрема з країн ЄС", - підкреслив Омелян.



Як повідомляв УНН, у США розповіли, кого торкнуться нові санкції проти Росії.