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Украина о переговорах подгрупп в ТКГ: по КПВВ и обмену у россиян "малопонятная позиция"

Украина о переговорах подгрупп в ТКГ: по КПВВ и обмену у россиян "малопонятная позиция"

Киев  •  УНН

 • 12505 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня собрались на заседание политическая и гуманитарная подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. В повестке дня, в частности, разблокировка пропуска через КПВВ и обмен удерживаемыми лицами. Российская сторона при этом заняла "малопонятную позицию". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.

"Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе", - отметили в пресс-службе.

В делегации напомнили, что на повестке дня подгрупп сегодня было обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ, обмен взаимно удерживаемыми лицами и разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

"Гуманитарная подгруппа продолжает обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое", по обмену взаимно удерживаемыми лицами. Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", - говорится в сообщении.

Напомним, как заявил накануне спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, Украине на переговорах в ТКГ не нужно быть готовой к компромиссам - готовиться должна Россия.

Как сообщал УНН, очередные заседания в ТКГ запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября.

На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ, обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7.

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