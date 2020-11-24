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Україна про переговори підгруп в ТКГ: щодо КПВВ та обміну у росіян “малозрозуміла позиція”

Україна про переговори підгруп в ТКГ: щодо КПВВ та обміну у росіян “малозрозуміла позиція”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні зібралися на засідання політична та гуманітарна підгрупи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. На порядку денному, зокрема, розблокування пропуску через КПВВ та обмін утримуваними особами. Російська сторона при цьому зайняла "малозрозумілу позицію". Про це інформує пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, передає УНН.

“Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі”, — зазначили в пресслужбі.

У делегації нагадали, що на порядку денному підгруп сьогодні було забезпечення пересування громадян України через КПВВ, обмін взаємно утримуваними особами та опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

“Гуманітарна підгрупа продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя“ та "Золоте“, щодо обміну взаємно утримуваними особами. Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як заявив напередодні речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, Україні на переговорах в ТКГ не потрібно бути готовій до компромісів — готуватись має Росія.

Як повідомляв УНН, чергові засідання у ТКГ заплановані у вівторок і середу, 24 та 25 листопада.

На порядку денному знову — “План дій” щодо Донбасу і питання розблокування КПВВ, обмін утримуваними особами. Українська сторона в ТКГ готова працювати в режимі 24/7.

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