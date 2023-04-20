Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина подписала соглашение с Европейским Союзом относительно участия в Механизме гражданской защиты ЕС, передает УНН.
Детали
Так, во время Международного Саммита городов и регионов состоялось торжественное подписание соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в Механизме гражданской защиты союза.
Соглашение подписали министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
Справочно
Механизм гражданской защиты Европейского Союза — крупнейшая в мире система оказания международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях. Система включает различные ресурсы и формы помощи от 28 стран членов и 4 стран кандидатов в ЕС (всего 32 страны).
Дополнение
В 2022 году Украина получила дорожную карту вступления в систему Механизма гражданской защиты ЕС.
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