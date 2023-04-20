Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна підписала угоду з Європейським Союзом щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС, передає УНН.
Деталі
Так, під час Міжнародного Саміту міст та регіонів відбулося урочисте підписання угоди між Україною та Європейським Союзом щодо участі України в Механізмі цивільного захисту союзу.
Угоду підписали міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
Довідково
Механізм цивільного захисту Європейського Союзу — найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн членів та 4 країн кандидатів в ЄС (всього 32 країни).
Доповнення
У 2022 році Україна отримала дорожну карту вступу в систему Механізму цивільного захисту ЄС.
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