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Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна підписала угоду з Європейським Союзом щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС, передає УНН.

Деталі

Так, під час Міжнародного Саміту міст та регіонів відбулося урочисте підписання угоди між Україною та Європейським Союзом щодо участі України в Механізмі цивільного захисту союзу.

Угоду підписали міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Довідково

Механізм цивільного захисту Європейського Союзу — найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн членів та 4 країн кандидатів в ЄС (всього 32 країни).

Доповнення

У 2022 році Україна отримала дорожну карту вступу в систему Механізму цивільного захисту ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС потроїв допомогу Україні у межах фонду на оборону до 1,5 млрд євро

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