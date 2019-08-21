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Украина прекратила закачку газа в четырех ПХГ

Украина прекратила закачку газа в четырех ПХГ

Киев  •  УНН

 • 16710 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На четырех украинских подземных хранилищах выполнен план закачивания газа и прекращена закачка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз прекратил закачку голубого топлива уже в четырех (из десяти) подземных хранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 года - на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповськом ПХГ", - указали в компании.

Режим закачки, как отмечается, продолжается на шести других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

"По состоянию на сегодня запас газа в украинских ПХГ составляет 17,4 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем с 2012 года", - добавили в компании.

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Сейчас более 270 компаний, как сообщается, пользуются услугами Укртрансгаза по хранению объемов газа в ПХГ как в обычном режиме, так и в режиме таможенного склада. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 40%.

Всего к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки Газпромом транзита с 1 января 2020 года, напомнили в АО.

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