Украина прекратила закачку газа в четырех ПХГ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На четырех украинских подземных хранилищах выполнен план закачивания газа и прекращена закачка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укртрансгаз".
"Укртрансгаз прекратил закачку голубого топлива уже в четырех (из десяти) подземных хранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 года - на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповськом ПХГ", - указали в компании.
Режим закачки, как отмечается, продолжается на шести других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.
"По состоянию на сегодня запас газа в украинских ПХГ составляет 17,4 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем с 2012 года", - добавили в компании.
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Сейчас более 270 компаний, как сообщается, пользуются услугами Укртрансгаза по хранению объемов газа в ПХГ как в обычном режиме, так и в режиме таможенного склада. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 40%.
Всего к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки Газпромом транзита с 1 января 2020 года, напомнили в АО.