Україна припинила закачку газу на чотирьох ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На чотирьох українських підземних газосховищах виконано план закачування газу і припинено закачку. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укртрансгаз".
"Укртрансгаз припинив закачування блакитного палива вже на чотирьох (з десяти) підземних газосховищах у зв’язку із досягненням планових обсягів на 2019 рік – на Солохівському ПСГ, Червонопартизанському ПСГ, Пролетарському ПСГ, Краснопопівському ПСГ", - вказали у компанії.
Режим закачування, як зазначається, триває на шести інших газосховищах у середньодобовому обсязі 75 млн куб. м.
"Станом на сьогодні запас газу в українських ПСГ становить 17,4 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником з 2012 року", - додали у компанії.
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Наразі понад 270 компаній, як повідомляється, користуються послугами Укртрансгазу по зберіганню обсягів газу в ПСГ як в звичайному режимі, так і в режимі митного складу. Порівняно з минулим роком кількість таких компаній збільшилась на 40%.
Всього до початку опалювального сезону необхідно накопичити в ПСГ не менше 20 млрд кубометрів газу. Це дасть можливість Україні пройти наступний осінньо-зимовий період, навіть з врахуванням повної зупинки Газпромом транзиту з 1 січня 2020 року, нагадали в АТ.