Украина попала в ТОП стран любителей курятины

Украина попала в ТОП стран любителей курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украина вошла в ТОП-20 стран с самым высоким уровнем потребления курятины. Об этом сообщает аналитическое агентство Index Mundi, передает УНН.
В перечне стран с самым высоким потреблением курятины Украина занимает 17-е место, с годовым потреблением мяса птицы на уровне 1,5 млн тонн.
Первое место в рейтинге заняла Америка. За год жители страны съедают чуть больше 20 млн тонн продукта.
На втором месте — Китай, с годовым потреблением на уровне 15,8 млн тонн.
Третье место в списке принадлежит Бразилии, с годовым потреблением мяса птицы на уровне 14,5 млн тонн.
Последнее — 45-е место — в рейтинге принадлежит Македонии. За год жители страны потребляют всего 45 тыс. тонн продукта.
К слову
По данным Ассоциации “Союз птицеводов Украины”, независимый тест на отсутствие антибиотиков в курятине прошёл только один производитель — МХП Юрия Косюка.
Недавно в МХП заявили, что отказались от использования бренда “Наша Ряба”, а продукция выпускается в упаковке “Та сама курочка”.
“Нашу продукцию ценят в топовых странах, и это не из-за бренда и упаковки, это результат того, что все это время мы производим высококлассную и безопасную продукцию, которую покупают по всему миру”, — прокомментировал глава МХП Косюк.