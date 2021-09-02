Україна потрапила у ТОП країн любителів курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Україна увійшла в ТОП-20 країн з найвищим рівнем споживання курятини. Про це повідомляє аналітичне агентство Index Mundi, передає УНН.
У переліку країн з найвищим споживанням курятини Україна займає 17-е місце, з річним споживанням м'яса птиці на рівні 1,5 млн тонн.
Перше місце в рейтингу зайняла Америка. За рік жителі країни з'їдають трохи більше ніж 20 млн тонн продукту.
На другому місці - Китай, з річним споживанням на рівні 15,8 млн тонн.
Третє місце в списку належить Бразилії, з річним споживанням м'яса птиці на рівні 14,5 млн тонн.
Останнє - 45-е місце - у рейтингу належить Македонії. За рік жителі країни споживають всього 45 тис. тонн продукту.
До слова
За даними Асоціації "Союз птахівників України", незалежний тест на відсутність антибіотиків у курятині пройшов лише один виробник - МХП Юрія Косюка.
Нещодавно в МХП заявили, що відмовилися від використання бренду "Наша Ряба", а продукція випускається в упаковці "Та сама курочка".
"Нашу продукцію цінують у топових країнах, і це не через бренд і упаковку, це результат того, що весь цей час ми виробляємо висококласну і безпечну продукцію, яку купують по всьому світу", - прокоментував очільник МХП Косюк.