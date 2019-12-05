Украина попала в третью корзину элитного дивизиона перед жребием Лиги Наций

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102891 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72060 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102946 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115761 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146270 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147214 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140208 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183140 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116662 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Украина попала в третью корзину элитного дивизиона перед жребием Лиги Наций

Украина попала в третью корзину элитного дивизиона перед жребием Лиги Наций

Киев  •  УНН

 • 10982 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, во время которого была утверждена процедура жеребьевки Лиги наций-2020/2021, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Украина попала в третью корзину Лиги А и получит по одному сопернику из первого, второго и четвертого.

  • Посев участников Лиги А:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

  • Посев участников Лиги О:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

  • Посев участников Лиги С:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

  • Посев участников Лиги D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Отметим, что украинцам при жребию выпадут сборные с 1, 2 и 4 корзин Лиги А.

Добавим, церемония проведения жребия состоится в Амстердаме 3 марта 2020.

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