Україна потрапила до третього кошика елітного дивізіону перед жеребом Ліги Націй
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, під час якого було затверджено процедуру жеребкування Ліги націй-2020/2021, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Україна потрапила до третього кошика Ліги А й отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого.
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- Посів учасників Ліги А:
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Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.
Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.
Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.
Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.
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- Посів учасників Ліги В:
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Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія.
Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.
Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.
Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.
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- Посів учасників Ліги С:
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Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія.
Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр.
Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург.
Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова.
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- Посів учасників Ліги D:
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Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн.
Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Відзначимо, що українцям при жеребі випадуть збірні з 1, 2 і 4 кошиків Ліги А.
Додамо, церемонія проведення жеребу відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.