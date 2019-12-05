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Україна потрапила до третього кошика елітного дивізіону перед жеребом Ліги Націй

Київ • УНН

 • 10982 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, під час якого було затверджено процедуру жеребкування Ліги націй-2020/2021, інформує УНН з посиланням на УАФ.

Україна потрапила до третього кошика Ліги А й отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого.

  • Посів учасників Ліги А:

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

  • Посів учасників Ліги В:

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія.

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.

  • Посів учасників Ліги С:

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія.

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр.

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург.

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

  • Посів учасників Ліги D:

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн.

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Відзначимо, що українцям при жеребі випадуть збірні з 1, 2 і 4 кошиків Ліги А.

Додамо, церемонія проведення жеребу відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.

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