Украина начала закупать газ на пике цены - С.Арбузов

"Глава" Нафтогаза "еще в июне заявил, что Украина дадут кредит на покупку газа. Полгода назад уже было ясно, что без внешнего кредита справиться с необходимыми объемами закупки газа не получится. В сентябре Киев и Брюссель были "максимально близки" к подписанию Меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере. Сейчас, в ноябре, кредит все-таки решили дать, чтобы купить достаточное количество газа для проведения отопительного сезона 2016-2017 годов.

Но отапливаемый сезон идет уже полным ходом. И готовиться к нему нужно было летом, когда цены были минимальными ", - отметил он.

По словам С.Арбузова, спрогнозировать рост цен было несложно. Об этом свидетельствовали и фактор сезонности, и динамика цен на нефть.

"На момент вхождения в отопительный сезон впервые за последние годы в хранилищах были минимальные запасы газа - 14,7 млрд. куб. м, но "Нафтогаз" и Минэнерго излучали оптимизм ", - подчеркнул политик.

Теперь Украина вынуждена закупать газ на 10% дороже, отметил экс-первый вице-премьер.

"В мае-июне Украина закупала газ по 182-184 долл., И по сравнению с майской, цена уже выросла на 10-12%. На сумме 500 млн долл., а именно столько сейчас просит правительство в долг, потери на разнице цен: 1,2-1,5 млрд грн. И сейчас Украина (читай - налогоплательщики) получает в долг средства, а газ будет покупаться на пике цены. И это делает страна, обладающая крупнейшими в Европе природными газовыми хранилищами, заполненными на максимуме закачки всего на 47%. Это называется халатность и служебное несоответствие ", - резюмировал С.Арбузов.