Україна почала закуповувати газ на піку ціни - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна не тільки переплачує за газ, але ще і купує його не в найкращий час. Втрати від неефективних закупівель досягли понад мільярда гривень. Про це повідомив екс-перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.
“Глава "Нафтогазу" ще в червні заявив, що Україні дадуть кредит на купівлю газу. Півроку тому вже було зрозуміло, що без зовнішнього кредиту впоратися з необхідними обсягами закупівлі газу не вийде. У вересні Київ і Брюссель були „максимально близькі“ до підписання Меморандуму про співпрацю в енергетичній сфері. Зараз, в листопаді, кредит все-таки вирішили дати, щоб купити достатню кількість газу для проведення опалювального сезону 2016-2017 років.
Але ж опалювальний сезон йде вже повним ходом. І готуватися до нього потрібно було влітку, коли ціни були мінімальними ”, - зазначив він.
За словами С.Арбузова, спрогнозувати зростання цін було нескладно. Про це свідчили і фактор сезонності, і динаміка цін на нафту.
“На момент входження в опалювальний сезон вперше за останні роки в сховищах були мінімальні запаси газу — 14,7 млрд. куб. м, але "Нафтогаз" і Міненерго випромінювали оптимізм”, — підкреслив політик.
Тепер Україна змушена закуповувати газ на 10% дорожче, наголосив екс-перший віце-прем’єр.
“У травні-червні Україна закуповувала газ по 182-184 дол., і в порівнянні з травневою, ціна вже зросла на 10-12%. На сумі 500 млн дол., а саме стільки зараз просить уряд в борг, втрати на різниці цін: 1,2-1,5 млрд грн. І зараз Україна (читай — платники податків) отримує в борг кошти, а газ буде купуватися на піку ціни. І це робить країна, що володіє найбільшими в Європі природними газовими сховищами, заповненими на максимумі закачування всього на 47%. Це називається недбалість і службова невідповідність”, - резюмував С.Арбузов.