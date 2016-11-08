Україна почала закуповувати газ на піку ціни - С.Арбузов

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23113 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 47114 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68373 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138735 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201797 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191315 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211877 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196981 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152395 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153220 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.1 м/с
91 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26373 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 34027 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22105 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 20926 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21471 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480591 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317197 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379355 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491206 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124234 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183831 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126597 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161440 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184629 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна почала закуповувати газ на піку ціни - С.Арбузов

Україна почала закуповувати газ на піку ціни - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 5384 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна не тільки переплачує за газ, але ще і купує його не в найкращий час. Втрати від неефективних закупівель досягли понад мільярда гривень. Про це повідомив екс-перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.

“Глава "Нафтогазу" ще в червні заявив, що Україні дадуть кредит на купівлю газу. Півроку тому вже було зрозуміло, що без зовнішнього кредиту впоратися з необхідними обсягами закупівлі газу не вийде. У вересні Київ і Брюссель були „максимально близькі“ до підписання Меморандуму про співпрацю в енергетичній сфері. Зараз, в листопаді, кредит все-таки вирішили дати, щоб купити достатню кількість газу для проведення опалювального сезону 2016-2017 років.

Але ж опалювальний сезон йде вже повним ходом. І готуватися до нього потрібно було влітку, коли ціни були мінімальними ”, - зазначив він.

За словами С.Арбузова, спрогнозувати зростання цін було нескладно. Про це свідчили і фактор сезонності, і динаміка цін на нафту.

“На момент входження в опалювальний сезон вперше за останні роки в сховищах були мінімальні запаси газу — 14,7 млрд. куб. м, але "Нафтогаз" і Міненерго випромінювали оптимізм”, — підкреслив політик.

Тепер Україна змушена закуповувати газ на 10% дорожче, наголосив екс-перший віце-прем’єр.

“У травні-червні Україна закуповувала газ по 182-184 дол., і в порівнянні з травневою, ціна вже зросла на 10-12%. На сумі 500 млн дол., а саме стільки зараз просить уряд в борг, втрати на різниці цін: 1,2-1,5 млрд грн. І зараз Україна (читай — платники податків) отримує в борг кошти, а газ буде купуватися на піку ціни. І це робить країна, що володіє найбільшими в Європі природними газовими сховищами, заповненими на максимумі закачування всього на 47%. Це називається недбалість і службова невідповідність”, - резюмував С.Арбузов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,178.42
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37