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Украина поднялась на 80 место в рейтинге Doing Business-2017

Украина поднялась на 80 место в рейтинге Doing Business-2017

Киев • УНН

 • 13546 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина получила 80-е место среди 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2017" от Всемирного банка, передает УНН со ссылкой на данные рейтинга.

По уточненным данным за 2016 год Украина поднялась на одну ступень - с 81 места.

Так, по защите миноритарных инвесторов позиции Украины улучшились на 31 пункт, по обеспечению выполнения контрактов - на 12.

Также по подключению к системе электроснабжения Украина продвинулась вверх на 10 позиций, по созданию предприятий - на 4 позиции.

В вопросе налогообложения Украина опустилась на одну ступень. Это же касается регистрации собственности, получения кредитов.

Кроме того, Украина ухудшила позиции по международной торговле на пять пунктов.

Напомним, в рейтинге Doing Business-2016, уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году Украине принадлежало 81 место среди 189 стран.

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