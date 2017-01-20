Украина поднялась на 80 место в рейтинге Doing Business-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина получила 80-е место среди 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2017" от Всемирного банка, передает УНН со ссылкой на данные рейтинга.
По уточненным данным за 2016 год Украина поднялась на одну ступень - с 81 места.
Так, по защите миноритарных инвесторов позиции Украины улучшились на 31 пункт, по обеспечению выполнения контрактов - на 12.
Также по подключению к системе электроснабжения Украина продвинулась вверх на 10 позиций, по созданию предприятий - на 4 позиции.
В вопросе налогообложения Украина опустилась на одну ступень. Это же касается регистрации собственности, получения кредитов.
Кроме того, Украина ухудшила позиции по международной торговле на пять пунктов.
Напомним, в рейтинге Doing Business-2016, уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году Украине принадлежало 81 место среди 189 стран.