Україна піднялася на 80 місце у рейтингу Doing Business-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна здобула 80-е місце серед 190 країн у рейтинг легкості ведення бізнесу “Doing Business 2017” від Світового банку, передає УНН з посиланням на дані рейтингу.
У порівнянні за уточненими даними за 2016 рік, Україна піднялася на одне місце - з 81 місця.
Так, щодо захисту міноритарних інвесторів позиції України покращилися на 31 пунктів, щодо забезпечення виконання контрактів - на 12.
Також щодо підключення до системи електропостачання Україна просунулася вверх на 10 позицій, щодо створення підприємств - на 4 позиції.
У питанні оподаткування Україна знизилася на одну сходинку. Це ж стосується реєстрації власності, отримання кредитів.
Крім того, Україна погіршила позицію щодо міжнародної торгівлі на п'ять пунктів.
Нагадаємо, у рейтингу Doing Business-2016, уточненому відповідно до методології, застосованій цьогоріч Україні належало 81 місце серед 189 країн.