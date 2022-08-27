Украина получит истребители от Словакии

Детали

Словакия заявила, что готова направить 11 истребителей МиГ в Украину, чьи военные долго полагались на оборудование советских времен и обратилась с просьбой о дополнительных поставках от стран НАТО, чтобы повысить свою способность противостоять российским войскам.

Министр обороны Словакии Ярослав заявил журналистам на авиашоу в субботу, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.

Напомним

Великобритания выделила 2,7 млрд долларов военной помощи Украине.