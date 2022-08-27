Украина получит истребители от Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В субботу Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять свое небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, потенциально освобождая старые самолеты, чтобы отправить их в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Словакия заявила, что готова направить 11 истребителей МиГ в Украину, чьи военные долго полагались на оборудование советских времен и обратилась с просьбой о дополнительных поставках от стран НАТО, чтобы повысить свою способность противостоять российским войскам.
Министр обороны Словакии Ярослав заявил журналистам на авиашоу в субботу, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.
Напомним
Великобритания выделила 2,7 млрд долларов военной помощи Украине.