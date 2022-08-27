Україна отримає винищувачі від Словаччини

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Словаччина заявила, що готова надіслати 11 винищувачів МіГ в Україну, чиї військові тривалий час покладалися на обладнання радянських часів і яка звернулася з проханням про додаткові поставки від країн НАТО, щоб підвищити свою здатність протистояти російським військам.

Міністр оборони Словаччини Ярослав заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава готова відправити літаки в сусідню Україну, але угоди ще не досягнуто.

Нагадаємо

Велика Британія виділила 2,7 млрд доларів військової допомоги Україні.