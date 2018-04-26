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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получит транш от ЕС, если отменит мораторий на лес-кругляк - Данилюк

Киев • УНН

 • 11976 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Отмена моратория на экспорт леса-кругляка вместе с проведением ряда реформ будет способствовать получению нового транша макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом на странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам встреч с представителями Европарламента, передает УНН.

Украина получит транш от ЕС, если отменит мораторий на лес-кругляк - Данилюк

"Вместе с тем, полностью согласен с евродепутатами - у нас впереди еще очень много работы, и Украина не имеет права останавливаться на достигнутом. До утверждения новой программы должны выполнить мероприятия, которые остались не выполненными из предыдущей, третьей программы макрофинансовой помощи ЕС", - отметил Данилюк.

По его словам, в Европе ценят сделанные Украиной шаги по борьбе с коррупцией, в частности создание НАБУ, НАПК и электронной системы автоматического возмещения НДС.

По его словам, ряд условий для получения Украиной нового транша макрофинансовой помощи включает: создание автоматической системы верификации электронных деклараций, внедрение кредитного реестра НБУ, создание реестра конечных бенефициаров владельцев компаний, а также отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

"Учитывая чувствительность к этому вопросу ищем пути деполитизации ситуации и выхода на общую позицию", - добавил министр, комментируя условие об отмене моратория.

Мораторий на экспорт леса-кругляка действует в Украине с 2015 года. В свое время из-за запрета на его отмены Еврокомиссия отказалась предоставлять Украине транш на сумму 600 млн евро.

Ранее ЕС оштрафовал Польшу за незаконные рубки леса на территории Беловежской пущи.

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