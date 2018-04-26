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Україна отримає транш від ЄС, якщо скасує мораторій на ліс-кругляк - Данилюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Скасування мораторію на експорт лісу-кругляка разом із проведенням низки реформ сприятиме отриманню нового траншу макрофінансової допомоги від ЄС. Про це на сторінці в Facebook повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк за підсумками зустрічей з представниками Європарламенту, передає УНН.

Україна отримає транш від ЄС, якщо скасує мораторій на ліс-кругляк - Данилюк

"Водночас, повністю погоджуюся з євродепутатами— у нас попереду ще дуже багато роботи, і Україна не має права зупинятися на досягнутому. До затвердження нової програми маємо виконати заходи, що залишились невиконаними з попередньої, третьої програми макрофінансової допомоги ЄС", — зазначив Данилюк.

За його словами, в Європі цінують зроблені Україною кроки у боротьбі з корупцією, зокрема створення НАБУ, НАЗК та електронної системи автоматичного відшкодування ПДВ.

За його словами, серед умов отримання Україною нового траншу макрофінансової допомоги є створення автоматичної системи верифікації е-декларацій, впровадження кредитного реєстру НБУ, створення реєстру кінцевих бенефіціарів власників компаній, а також скасування мораторію на експорт лісу-кругляка.

"З огляду на чутливість цього питання шукаємо шляхи деполітизації ситуації та виходу на спільну позицію", — додав міністр, коментуючи умову про скасування мораторію.

Мораторій на експорт лісу-кругляку діє в Україні з 2015 року. Свого часу через заборону його скасування Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 млн євро.

Раніше ЄС оштрафував Польщу за незаконні рубки лісу на території Біловезької пущі.

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