Україна отримає транш від ЄС, якщо скасує мораторій на ліс-кругляк - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Скасування мораторію на експорт лісу-кругляка разом із проведенням низки реформ сприятиме отриманню нового траншу макрофінансової допомоги від ЄС. Про це на сторінці в Facebook повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк за підсумками зустрічей з представниками Європарламенту, передає УНН.
"Водночас, повністю погоджуюся з євродепутатами— у нас попереду ще дуже багато роботи, і Україна не має права зупинятися на досягнутому. До затвердження нової програми маємо виконати заходи, що залишились невиконаними з попередньої, третьої програми макрофінансової допомоги ЄС", — зазначив Данилюк.
За його словами, в Європі цінують зроблені Україною кроки у боротьбі з корупцією, зокрема створення НАБУ, НАЗК та електронної системи автоматичного відшкодування ПДВ.
За його словами, серед умов отримання Україною нового траншу макрофінансової допомоги є створення автоматичної системи верифікації е-декларацій, впровадження кредитного реєстру НБУ, створення реєстру кінцевих бенефіціарів власників компаній, а також скасування мораторію на експорт лісу-кругляка.
"З огляду на чутливість цього питання шукаємо шляхи деполітизації ситуації та виходу на спільну позицію", — додав міністр, коментуючи умову про скасування мораторію.
Мораторій на експорт лісу-кругляку діє в Україні з 2015 року. Свого часу через заборону його скасування Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 млн євро.
Раніше ЄС оштрафував Польщу за незаконні рубки лісу на території Біловезької пущі.