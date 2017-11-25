Украина объявила состав на дебютные гонки сезона Кубка мира по биатлону

Согласно планам тренеров, украинцы выйдут на старт в следующем порядке:

одиночный микст - Вита Семеренко и Дмитрий Подручный

смешанная эстафета - Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима.

Стоит отметить, что одиночный микст начнется 26 ноября в 15:15, а смешанная эстафета в 18:10.

Добавим также, в целом на стартовом этапе Кубка мира запланированы восемь гонок.

Напомним, в женском спринте, которым стартовал в Шушене (Норвегия) первый этап Кубка IBU , выступили шесть украинок.