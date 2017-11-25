Украина объявила состав на дебютные гонки сезона Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Остерсунде (Швеция) двумя смешанными эстафетами стартует биатлонный сезон в Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, передает УНН.
Согласно планам тренеров, украинцы выйдут на старт в следующем порядке:
одиночный микст - Вита Семеренко и Дмитрий Подручный
смешанная эстафета - Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима.
Стоит отметить, что одиночный микст начнется 26 ноября в 15:15, а смешанная эстафета в 18:10.
Добавим также, в целом на стартовом этапе Кубка мира запланированы восемь гонок.
Напомним, в женском спринте, которым стартовал в Шушене (Норвегия) первый этап Кубка IBU , выступили шесть украинок.