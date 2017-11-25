Украина объявила состав на дебютные гонки сезона Кубка мира по биатлону

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6150 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7452 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84901 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77426 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90422 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120794 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115786 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146135 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108849 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина объявила состав на дебютные гонки сезона Кубка мира по биатлону

Украина объявила состав на дебютные гонки сезона Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 16103 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Остерсунде (Швеция) двумя смешанными эстафетами стартует биатлонный сезон в Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, передает УНН.

Согласно планам тренеров, украинцы выйдут на старт в следующем порядке:

одиночный микст - Вита Семеренко и Дмитрий Подручный

смешанная эстафета - Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима.

Стоит отметить, что одиночный микст начнется 26 ноября в 15:15, а смешанная эстафета в 18:10.

Добавим также, в целом на стартовом этапе Кубка мира запланированы восемь гонок.

Напомним, в женском спринте, которым стартовал в Шушене (Норвегия) первый этап Кубка IBU , выступили шесть украинок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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