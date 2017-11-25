Україна оголосила склад на дебютні гонки сезону Кубку світу з біатлону

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Остерсунді (Швеція) двома змішаними естафетами стартуватиме біатлонний сезон в Кубку світу. Про це інформує прес-служба Федерації біатлону України, передає УНН.

Згідно з планами тренерів, українці вийдуть на старт у такому порядку:

одиночний мікст - Віта Семеренко і Дмитро Підручний

змішана естафета - Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Артем Прима.

Варто відзначити, що одиночний мікст розпочнеться 26-го листопада о 15:15, а змішана естафета о 18:10.

Додамо також, загалом на стартовому етапі Кубку світу заплановані вісім гонок.

Нагадаємо, у жіночому спринті, яким стартував в Шушені (Норвегія) перший етап Кубка IBU, виступили шестеро українок.

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