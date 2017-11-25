Україна оголосила склад на дебютні гонки сезону Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Остерсунді (Швеція) двома змішаними естафетами стартуватиме біатлонний сезон в Кубку світу. Про це інформує прес-служба Федерації біатлону України, передає УНН.
Згідно з планами тренерів, українці вийдуть на старт у такому порядку:
одиночний мікст - Віта Семеренко і Дмитро Підручний
змішана естафета - Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Артем Прима.
Варто відзначити, що одиночний мікст розпочнеться 26-го листопада о 15:15, а змішана естафета о 18:10.
Додамо також, загалом на стартовому етапі Кубку світу заплановані вісім гонок.
Нагадаємо, у жіночому спринті, яким стартував в Шушені (Норвегія) перший етап Кубка IBU, виступили шестеро українок.