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Украина не смогла принять старые немецкие танки Leopard из-за их технического состояния - СМИ

Украина не смогла принять старые немецкие танки Leopard из-за их технического состояния - СМИ

Киев • УНН

 • 666943 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Поставка старых боевых танков из Германии в Украину сорвалась из-за их изношенности. Leopard 1 нуждаются в ремонте, который Киев не может провести из-за отсутствия запчастей и, собственно, самих техников, пишет T-online со ссылкой на Der Spiegel, передает УНН.

Детали

Германия пообещала Украине 100 танков Leopard 1 весной. Но, согласно сообщениям СМИ, сейчас возникают проблемы с поставкой более старых основных боевых танков. Как сообщает Der Spiegel, Киев доложил спецштабу в Минобороны Берлина, что существует значительная потребность в ремонте в новом транше из десяти танков Leopard 1.

Согласно отчету, недостатки основных боевых танков, вероятно, настолько велики, что украинское правительство отказалось принять их несколько дней назад. Поскольку нет ни обученных техников, ни запчастей, нет смысла перемещать танки на Украину, заявили в Киеве изданию.

Тем временем команда из Федерального министерства обороны осмотрела танки Leopard в Польше, пишет Der Spiegel. Там чиновники обнаружили, что танки были настолько сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии в последние недели, что нуждаются в ремонте.

Кроме того, запросы в украинскую армию показали, что проблема была известна: несколько основных боевых танков Leopard 1, которые были переданы Киеву в июле, уже вышли из строя из-за аналогичных дефектов.

Весной этого года правительство Германии объявило, что поставит Украине 100 основных боевых танков Leopard 1A5. Системы вооружения были сняты с вооружения Бундесвером в 2003 году, и с тех пор сотни их находятся на хранении. В то же время обучение украинских солдат на Leopard 1 стартовало на военном полигоне Клитц в Саксонии-Анхальт.

Министерство обороны Германии на запрос Der Spiegel от комментариев воздержалось. Ведомство пытается устранить проблемы как можно скорее, отмечает издание. До сих пор недостаточно украинских техников обучено для проведения мелкого ремонта Leopard 1. Теперь это должно быть сделано более интенсивно в сотрудничестве с промышленностью. Технические специалисты, прошедшие обучение в Германии, затем будут обучать других техников в Украине, пишет издание.

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