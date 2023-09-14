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“Танкова коаліція”: Україну підтримали вже 12 держав

“Танкова коаліція”: Україну підтримали вже 12 держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. “Танкову коаліцію” на підтримку України сформували вже 12 держав. В українському Міністерстві оборони переконані, що такий приріст країн-учасниць стався після того, як Німеччина оголосила про надання нашій країні танків “Leopard 2”. Про це повідомила пресслужба відомства передає УНН.

Цитата

“12 держав-партнерів пообіцяли, дали і продовжують надавати різні типи танків: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, Т-72, PT91 Twardy, AMX—10RC, Challenger 2. Це стало можливим після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків “Leopard 2” і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки. Цей крок мотивував низку інших країн приєднатися до міжнародної “танкової коаліції”,

Деталі

В українському Мінітерстві оборони відзначили, що частина наданої державами-партнерками техніки вже допомагає нашим захисникам боронити рідну землю та визволяти окуповані території.

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Нагадаємо

На початку року Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо передачі бойових танків Leopard 2 в Україну. Приблизно через два місяці після цього німецькі танки були передані Києву. За інформацією Der Spiegel, йдеться щонайменше про одну роту Leopard 2A6.

Питання експорту німецьких танків, та техобслуговування цієї техніки учасники “танкової коаліції” підіймали на засіданні у форматі “Рамштайн” ще у квітні. Тоді пролунала, й була завізована на папері, пропозиція створити у Польщі центр технічного обслуговування танків Leopard 2.

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