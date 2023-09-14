"Танковая коалиция": Украину поддержали уже 12 государств

Цитата

“12 государств-партнеров пообещали, дали и продолжают предоставлять различные типы танков: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, Т-72, PT91 Twardy, AMX—10RC, Challenger 2. Это стало возможным после того, как Германия объявила о предоставлении Украине танков “Leopard 2” и о разрешении другим странам экспортировать немецкие танки. Этот шаг мотивировал ряд других стран присоединиться к международной “танковой коалиции”,

Детали

В украинском Минитерстве обороны отметили, что часть предоставленной государствами-партнерами техники уже помогает нашим защитникам защищать родную землю и освобождать оккупированные территории.

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Напомним

В начале года Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче боевых танков Leopard 2 в Украину. Примерно через два месяца после этого немецкие танки были переданы Киеву. По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

Вопрос экспорта немецких танков, и техобслуживания этой техники участники “танковой коалиции” поднимали на заседании в формате “Рамштайн” еще в апреле. Тогда прозвучало, и было завизировано на бумаге, предложение создать в Польше центр технического обслуживания танков Leopard 2.