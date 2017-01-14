Украина не имеет четко зафиксированных обязательств перед МВФ повышать пенсионный возраст - Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста, убеждает вице-премьер-министр Павел Розенко. О таком он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.
"У нас нет никаких четко зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет в меморандуме с МВФ. Я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Ведь повышение пенсионного возраста для женщин у нас продолжается и сейчас - это следствие реформы Януковича-Азарова. И как стало видно, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит Пенсионного фонда. Он по сравнению с 2011 годом только увеличился ", - заявил Розенко.