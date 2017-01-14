Україна не має чітко зафіксованих зобов’язань перед МВФ підвищувати пенсійний вік – П.Розенко

“У нас немає ніяких чітко зафіксованих зобов’язань підвищувати пенсійний вік. Цього нема у меморандумі з МВФ. Я переконаний, що нинішній уряд і нинішня влада не зроблять жодних кроків по підвищенню пенсійного віку. Адже підвищення пенсійного віку для жінок у нас триває і зараз — це наслідок реформи Януковича-Азарова. І як стало видно, підвищення пенсійного віку жодним чином позитивно не вплинуло на дефіцит Пенсійного фонду. Він у порівнянні з 2011 роком тільки збільшився”, — заявив П.Розенко.