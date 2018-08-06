Украина нарастила на 62% экспорт ягод и орехов

“Экспорт украинских ягод и орехов за пять месяцев этого года составил 83,8 млн долларов и увеличился на 61,5%. Больше всего лакомились нашей продукцией в ЕС (51 млн долларов), Турции (8,6 млн долларов), Беларуси (5,5 млн долларов)”, — сказано в сообщении.

Напомним, за пять месяцев Украина экспортировала в Африку товаров на 1,8 млрд долларов. На рынке Нигерии лучший потенциал имеет украинская продукция легкой промышленности — можно экспортировать на 123 млн долларов ежегодно. А еще мебель — на 73 млн долларов, электрическая аппаратура — более чем 60 млн долларов, кондитерские изделия почти 57 млн ​​долларов.