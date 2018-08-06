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Україна наростила на 62% експорт ягід та горіхів

Україна наростила на 62% експорт ягід та горіхів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. За п'ять місяців цього року експорт українських ягід та горіхів зріс на 61,5%. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.

“Експорт українських ягід та горіхів за п’ять місяців цього року склав 83,8 млн доларів і збільшився на 61,5%. Найбільше ласували нашою продукцією в ЄС (51 млн доларів), Туреччині (8,6 млн доларів), Білорусії (5,5 млн доларів)”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за п’ять місяців Україна експортувала до Африки товарів на 1,8 млрд доларів. На ринку Нігерії найкращий потенціал має українська продукція легкої промисловості — можна експортувати на 123 млн доларів щорічно. А ще меблі — на 73 млн доларів, електрична апаратура — на понад 60 млн доларів, кондитерські вироби на майже 57 млн доларів.

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