Украина нарастила экспорт в Марокко

"В январе-мае 2018 на 54,7% вырос экспорт в Марокко, в частности в 1,8 раза зерновых (685 тыс. Т., На 122 800 000. Долл.), В 3,2 г. Черных металлов и в 2,5 р. масла (4,1 тыс. т, на 17200000. долл.) ", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Королевства Марокко в Украине госпожа Фауз Эль Ашаби и предложил Марокко отменить визы для украинцев.

Как сообщал УНН, в январе-мае 2018 Украина нарастила экспорт и импорт товаров. В то же время объемы импорта превысили объемы экспорта на 2 млрд 54,9 млн долларов. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.